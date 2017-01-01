Міністр оборони Афганістану пішов у відставку

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Фото: Інтерфакс У результаті атаки 150 афганських військовослужбовців загинули.

Причиною став напад бойовиків «Талібану» на військову базу

Міністр оборони Афганістану Абдулла Хан Хабібі і начальник генштабу Кадам Шах Шахім пішли у відставку після нападу бойовиків «Талібану» на військову частину в провінції Балх, передає Tolo News.

Екстремісти скоїли напад на мечеть на території військової частини під час п'ятничної молитви.

Міністерство оборони Афганістану повідомило, що нападники прибули на двох армійських джипах і були одягнені у військову форму.

За даними агентства, в результаті атаки 150 афганських військовослужбовців загинули, десятки отримали поранення.

Як повідомляв «Главком», 22 квітня бойовики руху «Талібан» напали на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа