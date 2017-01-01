Міністр оборони Афганістану пішов у відставку
- Сьогодні, 12:17
-
Розсилка
У результаті атаки 150 афганських військовослужбовців загинули.
Причиною став напад бойовиків «Талібану» на військову базу
Міністр оборони Афганістану Абдулла Хан Хабібі і начальник генштабу Кадам Шах Шахім пішли у відставку після нападу бойовиків «Талібану» на військову частину в провінції Балх, передає Tolo News.
Екстремісти скоїли напад на мечеть на території військової частини під час п'ятничної молитви.
Міністерство оборони Афганістану повідомило, що нападники прибули на двох армійських джипах і були одягнені у військову форму.
За даними агентства, в результаті атаки 150 афганських військовослужбовців загинули, десятки отримали поранення.
Як повідомляв «Главком», 22 квітня бойовики руху «Талібан» напали на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа