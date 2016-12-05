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    Міністр оборони Франції заснув під час дебатів соціалістів

    • Сьогодні, 04:44
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    Міністр оборони, який сидів в першому ряду перед виступаючими опустив голову і закрив очі

    Міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заснув в залі, де проходили дебати соціалістів перед другим туром праймеріз. Про це повідомив журналіст Том Вампуй в своєму мікроблозі в твіттері.

    «Ле Дріан вже спить», - написав Вампуй, а також прикріпив до твіту кадр з прямої трансляції.

    На знімку видно, як  міністр оборони, який сидить в першому ряду перед виступаючими кандидатами в президенти - екс-прем'єром Мануелем Вальсом і екс-міністром освіти Бенуа Амоном, опустив голову і закрив очі, стиснувши руки на колінах.

    Пряму трансляцію дебатів між Вальсом і Амоном вів телеканал France2. Другий тур праймеріз повинен пройти 29 січня.

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