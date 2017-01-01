Міністр оборони розраховує на підтримку іноземних радників у військовій реформі

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Наразі в Міністерстві оборони та Збройних Силах за окремими функціональними напрямами діють 32 радника з 12 країн-членів НАТО

Міністерство оборони України потребує у реформі своїх установ допомоги іноземних радників — про це заявив міністр оборони Степан Полторак на зустрічі з послом США Марі Йованович, повідомляє прес-служба відомтсва.

«Ми розпочали велику роботу з реформування оборонного відомства. Робота зі створення стратегічних документів є надважливою і виявилася надскладною. Але ще складніше реалізувати заплановані реформи, втілити написане на папері в життя. І в цьому ми розраховуємо на допомогу іноземних радників. Переконаний, що разом нам все вдасться», — зазначив міністр оборони.

Полторак зазначив, що наразі в Міністерстві оборони та Збройних Силах за окремими функціональними напрямами діють 32 радника з 12 країн-членів НАТО.

Також працюють п’ять стратегічних радників високого рівня від США, Великої Британії, Канади, Литви та Німеччини.

«Вони надають кваліфіковану експертно-дорадчу допомогу у різних сферах діяльності Збройних Сил, здійснюють підготовку особового складу за методиками та стандартами країн-членів НАТО», — пояснив роль іноземних радників міністр.

Надзвичайний і Повноважний Посол США Марі Йованович представила радників від Сполучених Штатів Америки, які розпочали роботу в Міноборони.

«Я дуже пишаюся тим, що нам вдалося зібрати таку досвідчену командую. Їх загальний досвід роботи — понад 130 років», — зазначила вона.