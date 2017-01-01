Міністр оборони Швеції: Росія кинула виклик європейській моделі безпеки

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Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст

Петер Хультквіст наполягає на збереженні антиросійських санкцій

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст вважає Росію головним викликом для європейської моделі безпеки.

Таку позицію він висловив під час зустрічі з главою оборонного відомства США Джеймсом Меттісом в Пентагоні.

«Сьогодні ми поговоримо про спільні виклики. З моєї точки зору, Росія - це головний виклик. Росія кинула виклик європейській моделі безпеки. Вона справляє дестабілізуючий вплив в північній Європі і за її межами», - стверджує шведський міністр.

Як приклад російської агресії він навів ситуацію в Україні. Хультквіст також вважає, що «антиросійські санкції Сполучених Штатів і ЄС повинні зберігатися».

«Главком» також повідомляв, що новий міністр економіки Франції закликав зміцнювати ЄС перед лицем Росії.

Джерело: ТАСС