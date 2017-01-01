Міністр оборони Швеції: Росія кинула виклик європейській моделі безпеки
- Сьогодні, 07:32
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Петер Хультквіст наполягає на збереженні антиросійських санкцій
Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст вважає Росію головним викликом для європейської моделі безпеки.
Таку позицію він висловив під час зустрічі з главою оборонного відомства США Джеймсом Меттісом в Пентагоні.
«Сьогодні ми поговоримо про спільні виклики. З моєї точки зору, Росія - це головний виклик. Росія кинула виклик європейській моделі безпеки. Вона справляє дестабілізуючий вплив в північній Європі і за її межами», - стверджує шведський міністр.
Як приклад російської агресії він навів ситуацію в Україні. Хультквіст також вважає, що «антиросійські санкції Сполучених Штатів і ЄС повинні зберігатися».
«Главком» також повідомляв, що новий міністр економіки Франції закликав зміцнювати ЄС перед лицем Росії.
Джерело: ТАСС