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    Міністр оборони США не виключає військової відповіді за російські кібератаки

    • Сьогодні, 05:45
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    Санкції запроваджені адміністрацією Обами у відповідь на російські кібератаки «представляють собою початок, а не кінець», зазначив Картер

    Міністр оборони США Ештон Картер назвав російські кібератаки на вибори в США агресивним актом проти демократії і не виключає військової відповіді.

    Про це він заявив в інтерв’ю NBC.

    За його словами, санкції запроваджені адміністрацією Обами у відповідь на російські кібератаки «представляють собою початок, а не кінець».

    Він сказав, що подальші дії визначить новий Конгрес США і нова адміністрація, проте не виключив військової відповіді.

    «Я думаю, ми не повинні обмежувати себе кіберзаходами», - сказав він.

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