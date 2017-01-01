Міністр оборони США не виключає військової відповіді за російські кібератаки
- Сьогодні, 05:45
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Санкції запроваджені адміністрацією Обами у відповідь на російські кібератаки «представляють собою початок, а не кінець», зазначив КартерМіністр оборони США Ештон Картер назвав російські кібератаки на вибори в США агресивним актом проти демократії і не виключає військової відповіді.
Про це він заявив в інтерв’ю NBC.
За його словами, санкції запроваджені адміністрацією Обами у відповідь на російські кібератаки «представляють собою початок, а не кінець».
Він сказав, що подальші дії визначить новий Конгрес США і нова адміністрація, проте не виключив військової відповіді.
«Я думаю, ми не повинні обмежувати себе кіберзаходами», - сказав він.