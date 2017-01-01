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    Міністр оборони США підтримав територіальну цілісність України

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    Джеймс Меттіс
    Джеймс Меттіс

    Джеймс Меттіс у телефонній розмові зі своїм польським колегою підтвердив свою підтримку незалежності України

    Міністр оборони США Джеймс Меттіс у телефонній розмові з польським колегою Антонієм Мацеревичем підтвердив свою підтримку територіальної цілісності України. Про це інформує міністерство національної оборони Польщі.

    «Спочатку міністри обговорили ситуацію з безпекою в регіоні з особливим урахуванням загрози для так званого східного флангу (НАТО — ред.), Польщі, балтійських країн і Румунії, а також розміщення військ США у Польщі. Міністр оборони США підтвердив свою підтримку незалежності і цілісності України», - йдеться в повідомленні.

    Обговорено також питання, що стосуються терористичної загрози і дій Північної Кореї.

    Меттіс відзначив хороший рівень співпраці США з Польщею і висловив підтримку для витрат Польщі на оборону на рівні 2% від ВВП країни. У цьому контексті під час розмови обговорено питання купівлі Польщею американських ракет системи Patriot.

    Зазначається, що міністри обговорили також питання наступних ротацій американських військ у Польщі після 2018 року і перенесення командування військ США дивізійного рівня з Німеччини до Польщі. Американський міністр також висловив підтримку для діяльності багатонаціонального командування «Північ-Схід».

    Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Меттіс віддав розпорядження про створення комісії, яка розпочне перегляд боєготовності американського ядерного потенціалу

    Джерело: Укрінформ

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    Польща США НАТО Україна
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