Міністр оборони США спрогнозував характер війни з КНДР

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Джеймс Меттіс

За словами Меттіса, конфлікт в КНДР «ймовірно, був би найгіршим видом боротьби в житті більшості людства».

Міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що війна з Північною Кореєю, якщо вона почнеться, буде «катастрофічною». Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS News.

За його словами, конфлікт в КНДР «ймовірно, був би найгіршим видом боротьби в житті більшості людства».

Меттіс заявив, що Північна Корея становить загрозу для оточуючих її країн, включаючи Японію, Китай і Росію. «Але суть в тому, що це буде катастрофічна війна, якщо вона перетвориться в битву, якщо ми не зможемо вирішити цю ситуацію дипломатичними засобами», - сказав він.

Раніше сьогодні стало відомо, що У КНДР пройшло випробування систем протиповітряної оборони. За пробами спостерігав Кім Чен Ин. Глава КНДР закликав запустити масове виробництво даної системи ППО, щоб «знищити зухвалі ілюзії ворогів про їх панування в повітрі».

«Деякі дефекти, виявлені в системі в минулому році, були повністю усунуті», - заявив Кім Чен Ин.

Пізніше з’явилося відео випробувань ракет у КНДР.

Джерело: УНІАН