Міністр оборони закликав офіцерів запасу повернутися до Збройних Сил

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Полторак наголосив, що ЗСУ потрібен досвід та знання офіцерів запасу

Міністр оборони України Степан Полторак закликав офіцерів, які звільнилися в запас, повернутися на службу до Збройних Сил.

Про це Полторак написав на своїй сторінці в Facebook.

«Звертаюся до офіцерів запасу, - тих, хто за вислугою років отримали пенсійне забезпечення від держави, житло та пільги, та перебувають на заслуженому відпочинку. Ви пройшли бойовий шлях, набули досвіду, який так необхідний нашій армії. Якщо вам дозволяє вік та стан здоров’я, закликаю повернутися до лав Збройних Сил: нам потрібен ваш досвід та знання», - написав Полторак.

Міністр закликав офіцерів взяти приклад із добровольців, завдяки яким вдалося сформувати боєздатну армію та збільшити її чисельність.

Нагадаємо, сьогодні Україна вперше відзначає День добровольця.