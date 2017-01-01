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    Міністр оборони: зараз Україну захищають 40 тисяч добровольців

    • Сьогодні, 03:38
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    Степан Полторак
    Степан Полторак

    Водночас Степан Полторак вкотре наголосив, що в зоні АТО немає мобілізованих та бійців строкової служби

     

    Наразі близько 40 тисяч представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак під час презентації книги про формування добровольчого руху в системі МВС, яку транслював телеканал «112».

    «Можна погодитися з тим, що сьогодні практично на лінії зіткнення в зоні АТО немає жодного мобілізованого, немає жодного бійця строкової служби, а там тільки ті люди, які для себе вирішили, що не мають головнішої справи, ніж захист країни. Сьогодні 40 тисяч добровольців, такі, як у цьому залі, захищають нашу країну. Україна буде незалежною, тому що у нас є патріоти, з нами Бог і за нами перемога», - сказав міністр.

    Як повідомляв «Главком», у п’ятницю в Києві відбулася презентація доповненої та розширеної версії книги «Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну». Тираж книги склав 10 тисяч примірників.

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