Міністр охорони здоров'я Австрії померла від раку

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Сабіна Оберхаузер

З рецидивом хвороби Сабіну Оберхаузер госпіталізували ще минулого тижня

Міністр охорони здоров'я Австрії Сабіна Оберхаузер померла в четвер після тривалої боротьби з раком. Про це з посиланням на Austria Press Agenture повідомляє РБК.

Відзначається, що Сабіна Оберхаузер минулого тижня раптово потрапила в лікарню з рецидивом захворювання. Про хворобу міністр повідомила відразу, як дізналася про неї - на початку 2015 року.

Пост міністра охорони здоров`я вона займала з 2014 року. Повідомляється, що після загострення хвороби її обов`язки тимчасово перейшли до міністра з соціальних питань Алоїс Штогеру.

«Нам буде не вистачати її веселості, компетентності та залученості», - заявив президент Александр Ван дер Беллен.

Нагадаємо, що в середу також помер відомий російський актор українського походження Олексій Петренко та Нобелівський лауреат з економіки Кеннет Ерроу,