Міністр Омелян пояснив, чому не написав заяву про звільнення, як обіцяв

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Фото Цензор Володимир Омелян

За словами очільника Мінінфраструктури, бажання піти з посади у нього виникло через незгоду з кадровою політикою Кабміну

Міністр інфраструктури Володимир Омелян стверджує, що передумав писати заяву про звільнення, «коли я побачив, яку радість і полегшення це принесе багатьом людям. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«У мене була така думка, я справді хотів це зробити», – зазначив він.

За словами очільника міністерства, бажання піти з посади у нього виникло через незгоду з кадровою політикою Кабміну. «Вважаю, що уряд, прем’єр-міністр повинні бути зацікавлені, щоб я був успішним міністром. Мені не треба «зеленого світла», але команда має бути моя. Якщо мені довіряють. А якщо я роблю щось неправильно, мені мають вказати на це – особисто чи публічно», – сказав він.

«Цього не сталося, водночас була низка дивних кадрових призначень. Спочатку призначили Андрія Галущака, досі не звільнено Євгена Кравцова (перший заступник міністра інфраструктури. – «Главком»), який явно грає не в ті ворота. Інші мої кадрові рішення заблоковані. Для мене ця ситуація дивна. І на цьому фоні я заявив про (ймовірну. – «Главком») відставку», – додав Омелян.

Нагадаємо, міністр інфраструктури також розповідав, що з «Укрзалізниці» щороку виводиться близько півмільярда доларів.

Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Омеляна «Главкому»