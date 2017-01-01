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    Міністр освіти пообіцяла за три роки вирішити проблему черг у дитсадки

    • Сьогодні, 00:57
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    Зараз у черзі до садочків &ndash; 78тис 468 дітей
    Зараз у черзі до садочків – 78тис 468 дітей

    За поданням МОН Кабмін уже ухвалив проект Закону, який дасть можливість створювати «корпоративні дитсадки»

    Впродовж трьох років можна вирішити проблему черги у дитячих садках.

    Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає прес-служба МОН.

    Зараз у черзі до садочків – 78тис 468 дітей.

    «В Україні триває процес фінансової децентралізації, в органів місцевого самоврядування з’являється більше можливостей розвитку мережі дошкільних навчальних закладів та її підтримки в належній якості.

    За 2016 рік створено 26,5 тис місць у дитсадках. Якщо ми продовжимо тенденцію до збільшення кількості місць, – за 3 роки зможемо повністю вирішити питання черги, – каже міністр.

    За її словами, затвердження нових санітарних норм для садочків дозволить їм ефективніше використовувати наявні приміщення і сприяти створенню нових місць.

    За поданням МОН Кабмін уже ухвалив проект Закону, який дасть можливість створювати «корпоративні дитсадки».

    Вони діятимуть на засадах державно-приватного партнерства та матимуть кількох засновників, серед яких – місцеві органи влади, а також можуть бути громадські організації та бізнес.

    Завдяки цьому мають пришвидшитися темпи створення місць у садочках і збільшитись доступ дітей до дошкільної освіти. 

    Кабмін міністр бізнес
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