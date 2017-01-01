Міністр освіти пообіцяла за три роки вирішити проблему черг у дитсадки

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Зараз у черзі до садочків – 78тис 468 дітей

За поданням МОН Кабмін уже ухвалив проект Закону, який дасть можливість створювати «корпоративні дитсадки»

Впродовж трьох років можна вирішити проблему черги у дитячих садках.

Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає прес-служба МОН.

Зараз у черзі до садочків – 78тис 468 дітей.

«В Україні триває процес фінансової децентралізації, в органів місцевого самоврядування з’являється більше можливостей розвитку мережі дошкільних навчальних закладів та її підтримки в належній якості.

За 2016 рік створено 26,5 тис місць у дитсадках. Якщо ми продовжимо тенденцію до збільшення кількості місць, – за 3 роки зможемо повністю вирішити питання черги, – каже міністр.

За її словами, затвердження нових санітарних норм для садочків дозволить їм ефективніше використовувати наявні приміщення і сприяти створенню нових місць.

За поданням МОН Кабмін уже ухвалив проект Закону, який дасть можливість створювати «корпоративні дитсадки».

Вони діятимуть на засадах державно-приватного партнерства та матимуть кількох засновників, серед яких – місцеві органи влади, а також можуть бути громадські організації та бізнес.

Завдяки цьому мають пришвидшитися темпи створення місць у садочках і збільшитись доступ дітей до дошкільної освіти.