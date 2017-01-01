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    Міністр, посаду якого повинні були скасувати, пояснив, чому цього не відбулось

    • Сьогодні, 08:55
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    Олександр Саєнко
    Олександр Саєнко

    Посада держсекретаря Кабміну створена замість існуючої раніше в урядах посади міністра Кабінету міністрів, але міністр досі нікуди не зник

    Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, який є креатурою прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, мав би зникнути з уряду через ліквідацію своєї посади, проте цього не сталося.

    Нагадаємо, 1 травня минулого року набув чинності закон про державну службу, окремим рядком у якому прописано створення посади державного секретаря Кабінету міністрів. Посада держсекретаря Кабміну створюється замість існуючої раніше в урядах посади міністра Кабінету міністрів.

    Саєнко в розмові з «Главкомом» розповів, що продовжує працювати як «міністр без портфеля» відповідно до статті 6 закону про Кабмін і постанови №394, якою прем’єр затвердив положення про міністра Кабінету міністрів з уточненим переліком його повноважень. 

    «Міністру залишились політичні повноваження: представлення пропозицій на засіданні уряду, «горизонтальні політики», які стосуються всіх міністерств, – стратегічне планування, антикорупція, державне управління, державна служба. А держсекретар здійснює адміністративні повноваження і є держслужбовцем – займається фінансами, кадрами, організаційною роботою. Тому ми розділили політику і держслужбу», - пояснив Саєнко, чому він досі лишається міністром Кабміну.

    Більше читайте в статті «Главкома» Казус міністра Саєнка. Як Гройсман залишив «зайву» посаду для своєї людини

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