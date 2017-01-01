Міністр, посаду якого повинні були скасувати, пояснив, чому цього не відбулось

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Олександр Саєнко

Посада держсекретаря Кабміну створена замість існуючої раніше в урядах посади міністра Кабінету міністрів, але міністр досі нікуди не зник

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, який є креатурою прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, мав би зникнути з уряду через ліквідацію своєї посади, проте цього не сталося.

Нагадаємо, 1 травня минулого року набув чинності закон про державну службу, окремим рядком у якому прописано створення посади державного секретаря Кабінету міністрів. Посада держсекретаря Кабміну створюється замість існуючої раніше в урядах посади міністра Кабінету міністрів.

Саєнко в розмові з «Главкомом» розповів, що продовжує працювати як «міністр без портфеля» відповідно до статті 6 закону про Кабмін і постанови №394, якою прем’єр затвердив положення про міністра Кабінету міністрів з уточненим переліком його повноважень.

«Міністру залишились політичні повноваження: представлення пропозицій на засіданні уряду, «горизонтальні політики», які стосуються всіх міністерств, – стратегічне планування, антикорупція, державне управління, державна служба. А держсекретар здійснює адміністративні повноваження і є держслужбовцем – займається фінансами, кадрами, організаційною роботою. Тому ми розділили політику і держслужбу», - пояснив Саєнко, чому він досі лишається міністром Кабміну.

Більше читайте в статті «Главкома» Казус міністра Саєнка. Як Гройсман залишив «зайву» посаду для своєї людини