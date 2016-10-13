Міністр повідомив, хто найбільше в Україні забруднює повітря

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Кривий Ріг

80% забруднювачів атмосферного повітря в Україні – це підприємства теплової генерації

Україна має поступово і виважено відмовлятися від викопного палива та не дивлячись на складнощі, збільшувати частку відновлювальної енергетики.

Про це в ефірі «5 каналу» сказав Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Він зазначив, що у світі все більше уваги приділяється відновлювальним джерелам енергії.

«Провідні країни світу ухвалили рішення до 2050 року повністю відмовитися від спалення вугілля для отримання енергії та перейти до відновлювальних джерел . Насправді я хотів би бачити в Україні значно більшу частку об’єктів відновлювальної енергетики. Це світові тенденції. Ми повинні до цього рухатися», - зазначив Остап Семерак.

Міністр екології та природних ресурсів вважає, що Україна має поступово відмовлятися від інвестування будівництв нових шахт та об’єктів теплоенергетики на користь сталого розвитку та збереження навколишнього природного середовища і зменшення негативного впливу на нього.

«Україна має інвестувати в об’єкти відновлювальної енергетики та встановлення фільтрів на підприємствах-забруднювачах. Адже 80% забруднювачів атмосферного повітря в Україні – це підприємства теплової генерації», - резюмував Остап Семерак.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик стверджує, що в Україні профіцит атомної енергії.

Як відомо, сьогодні ввечері уряд ввів надзвичайний стан в енергетиці.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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