Міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни

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Ігор Насалик

Уряд переходить на ручне управління енергосистемою України

Розпорядження про надзвичайний стан в енергосистемі дає змогу перейти у ручне управління і перейти на атомну енергетику. Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

«Суть цього розпорядження, яке ми сьогодні прийняли, є дві речі. Перше, що ми переходимо від економічного формування цінових заявок для теплових станцій в ручне управління. Для чого ми переходимо у ручне управління? Для того, щоб максимально загрузити ті блоки, які працюють на нашому газовому вугіллі і зменшити ті блоки, які працюють на антрациту. Друга позиція, це зменшити мінсклад і збільшити атомку», — зазначив міністр.

Як повідомлялося, уряд прийняв розпорядження «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії».

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

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