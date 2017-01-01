Міністр розповів, коли українці зможуть легально працювати в Ізраїлі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Рева Фото:УНІАН

У рамках угоди про співпрацю українські громадяни зможуть легітимно працювати за кордоном та отримувати високий рівень заробітної плати, зазначив Рева

Підписання Меморандуму про співпрацю дозволить громадянам України легально працювати за кордоном, зокрема в Ізраїлі

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час візиту до Харкова разом з послом Ізраїлю Еліавом Бєлоцерковські, повідомляє прес-центр урядового порталу.

Під час візиту посол виявив зацікавленість у співробітництві в трудовій сфері будівельної галузі під час того, як разом з міністром оглянув адміністративно-учбовий корпус та виробничо-навчальні майстерні.

Зазначається, що сторони ознайомилися з процесом організації професійного навчання безробітних за професіями в’язальник трикотажних виробів і полотна, токар, верстатник широкого профілю, фрезерувальник, слюсар-ремонтник, налагоджувальник верстатів та маніпуляторів з програмним керуванням. При цьому в Їзраїлі саме ці професії є найбільш затребуваними.

«У рамках угоди про співпрацю українські громадяни зможуть легітимно працювати за кордоном та отримувати високий рівень заробітної плати. Причому соціальні внески на заробітну плату поступатимуть до бюджету України», - наголосив Рева.

Нагадаємо, що у 2016 році Україна та Ізраїль підписали міжурядову угоду, яка визначає загальні засади працевлаштування українських громадян в Ізраїлі. Наразі реалізацією Угоди займається Державна служба зайнятості України.

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