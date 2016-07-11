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    Міністр розповів, коли в Україні запустять автоматичний реєстр відшкодування ПДВ

    • Сьогодні, 16:21
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    Найближчим часом Мінфін представить концепцію реформування Державної фіскальної служби

    Автоматичний реєстр відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) повинен запрацювати з 1 квітня 2017 року. Про це сьогодні сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк під час Першого економічного форуму у Києві.

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    «Я впевнений, що сьогодні ми це дотиснемо, і з 1 квітня прозорий реєстр відшкодування (ПДВ — ред.) запрацює. Він буде автоматичним», — сказав міністр.

    Також, за словами Данилюка, найближчим часом Мінфін представить концепцію реформування Державної фіскальної служби.

    Він зазначив, що значним пріоритетом на шляху реформування фіскальної служби є скасування податкової міліції і створення Служби фінансових розслідувань та прозорого реєстру відшкодування ПДВ.

    Нагадаємо, у січні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запровадження Єдиного публічного Реєстру відшкодування ПДВ дозволить подолати можливості для зловживань у цій сфері і підвищити відкритість перед бізнесом.

     

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