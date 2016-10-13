Міністр розповів, як кліматична угода допоможе Україні розвивати нові технології

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Остап Семерак

Паризька кліматична угода може стати «ліфтом» для нових технологій в Україні

Робота над реалізацією положень Паризької кліматичної угоди, яку Україна ратифікувала в 2016 році, буде продовжуватися. Про це на засіданні Колегії Міністерства екології та природних ресурсів сказав Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, підбиваючи підсумки роботи відомства за минулий рік.

«Наша країна одна з перших на європейському континенті підписала і ратифікувала Паризьку кліматичну угоду. На першій сесії сторін-учасників делегація України долучилася до вироблення практичних механізмів реалізації документа. Я маю надію, що робота над цим продовжиться цьогоріч», - сказав Семерак.

Він додав, що з метою впровадження цієї угоди в Україні Кабінет Міністрів затвердив розпорядження від 7 грудня 2016 року «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року».

«Зараз триває активна підготовка плану реалізації цієї Концепції кліматичної політики України. Проте хотів би відзначити, що для України участь у реалізації Паризької угоди може стати гарним «ліфтом» для запровадження і в подальшому - застосування нових технологій. Ми відчуваємо це, і хотів би сказати, що Мінприроди має такими своїми кроками формувати інше бачення щодо довкілля в країні», - резюмував Остап Семерак.

Нагадаємо, Довідка: Паризька кліматична угода має прийти на зміну Кіотському протоколу, термін дії якого закінчується в 2020 році, та сприяти недопущенню підвищення середньої температури на планеті до 2100 року більш ніж на 2 градуси за Цельсієм порівняно з доіндустріальною епохою.

Паризька угода була підписана 12 грудня 2015 року на 21-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Від імені України була підписана 22 квітня 2016 року. Вже 1 липня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію Паризького угоди», який раніше ухвалив парламент.