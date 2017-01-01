Міністр соцполітики назвав максимальний розмір пенсії в Україні

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Міністр соціальної політики України Андрій Рева

Найвищу пенсію отримує Герой України, льотчик-випробувач

Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів про максимальний розмір пенсії в Україні на сьогоднішній день, а також навів статистику по пенсіонерах та отримуваним ними пенсіям.

Максимальна пенсія, за словами міністра, становить майже 60 тисяч гривень.

«В Україні сьогодні існує обмеження з виплати пенсії, 10 740 грн. І 99,9 (ймовірно, мається на увазі відсотків, - ред.) пенсіонерів не отримують пенсію більше 10 740 грн, це з 12 млн пенсіонерів. І є у нас 19,2 тис пенсіонерів, які отримують більше цієї норми, більше 10 740 грн. З них 10-20 тис отримують близько 18 тис чоловік і понад 20 тис - до 2 тис пенсіонерів», - заявив в ефірі телеканалу «112-Україна» міністр Рева.

Максимальна пенсія в Україні, за його словами, становить 58 тисяч гривень.

«В Україні немає жодної пенсії 100 тис і більше. Максимальна пенсія в 58 тис. грн, що її отримує Герой України, льотчик-випробувач. Всі інші пенсії нижче. Тому 19,2 тис пенсійних виплат, які є більш 10 тис. грн – це неправильно, вони повинні потрапляти під всі обмеження, як інші, у нас не повинно бути винятків. Але навіть якщо ми їх скасуємо, вони проблему Пенсійного фонду не вирішать. Хоча я за те, щоб ми привели всіх до єдиного знаменника», - сказав Рева.

Як повідомлялось, в Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб.

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