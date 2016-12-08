Міністр соцполітики назвав одну із найбільших перешкод для отримання кредиту МВФ

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МВФ повинен мати гарантії повернення кредиту

Однією з найбільших перешкод на шляху отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ) є дефіцит Пенсійного фонду. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі каналу « 112 Україна » .

«Насправді, фонд нічого захмарного не вимагає. Він ж не благодійна організація. Він займає нам кошти. Але він повинен мати гарантії, що ці гроші повернуться. А раз так, він, як кредитор, звертає нашу увагу на ті системні проблемні моменти, які у нас є. В першу чергу мова йде про фінансові проблеми. Найбільшою сьогодні фінансовою проблемою є дефіцит Пенсійного фонду», - заявив Рева.

За словами міністра, для отримання траншу Україні необхідно досягти згоди з МВФ.

«Кредитор вносить свої пропозиції щодо вирішення тих проблемних питань, які він бачить. Відповідно, ми ведемо дискусію на тему, як ми будемо вирішувати цю проблему. Якщо ви не хочете прислухатися до наших рекомендацій, то, будь ласка, запропонуйте ваші. Переконайте нас у тому, що ваші рекомендації ведуть до тієї ж мети іншим способом. Тому ми сьогодні дискутуємо. Ми говоримо, що цей шлях, який нам сьогодні запропонували, для нас не є правильним. Ми вважаємо, що є інша можливість - зменшити дефіцит Пенсійного фонду», - заявив Рева.