Міністр юстиції пояснив, чому НАЗК має управляти одна людина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пропозицію щодо зміни роботи керівництва НАЗК планують розглянути у квітні

Керівництво Національним агентством з питань запобігання корупції має здійснювати одна людина.

Про це в ефірі Громадського повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, через колегіальне управління, НАЗК працює «безвідповідально».

«Інституційна помилка в законі про НАЗК полягає у тому, що ми створили колегіальний орган, який виявився колегіальною безвідповідальністю. Тому що кожен з членів НАЗК вважає, що у питанні щодо перевірок декларацій і щодо розробки якісних нормативних актів — це не його обов’язок. Це обов’язок когось іншого. А так не буває, треба нести відповідальність», — заявив він.

Пропозицію щодо зміни роботи керівництва органу планують розглянути у квітні.

«Треба буде зробити організаційні висновки по результатам роботи НАЗК протягом вже майже двох років і виправити інституційні помилки, які були допущені. Я не виключаю, що це повинно бути одноосібне управління, коли є людина, яка несе відповідальність. Наприклад, як в Національному антикорупційному бюро. Тому я не виключаю, що ми будемо ставити питання і ініціювати перед парламентом», — сказав Петренко.

Він додав, що разом з одноосібним управлінням має бути створена система зовнішнього аудиту НАЗК. Зараз такий контроль не передбачений законом, додав міністр.