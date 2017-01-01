Міністр юстиції прокоментував позов Шокіна: Перспектив дуже мало

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Екс-генпрокурор Віктор Шокін

Луценко був призначений із дотриманням усіх процедур, зазначив Петренко

Перспектив у позові, з яким екс-генпрокурор Віктор Шокін звернувся до суду щодо поновлення на посаді, дуже мало.

Про це заявив Павло Петренко, міністр юстиції України, коментуючи питання щодо «повернення» екс-генпрокурора Віктора Шокіна на посаду.

Він наголосив, що чинний генпрокурор України був призначений із дотриманням усіх процедур.

«Будь-які стреси для системи прокуратури, яка нині і так працює у складних умовах, триває реформування, і подаються резонансні кримінальні справи до суду, – це неправильно», – наголосив Петренко та додав, що кожна людина має право подати позов.

Міністр юстиції нагадав, що очільник ГПУ Юрій Луценко нині наголошував на тому, що покидати свій пост не планує, оскільки має іще чимало роботи.

«Я не шукав би тут якихось теорій змови, їх тут немає. Є людина, яка вирішила подати позов. Вона має на це право, але з точки зору конституційного права, лише парламент має право призначити чи звільнити генпрокурора, і він це зробив. Тому перспектив – юридичних і судових – у цьому процесі дуже мало», – вважає міністр.