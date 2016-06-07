Міністр юстиції звинуватив Інтерпол у політичній ангажованості

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Інтерпол на сьогодні не шукає нікого із високопосадових осіб часів Віктора Януковича

Деякі країни-члени Інтерполу, зокрема Росія, протягом кількох років порушують міжнародне законодавство

Міністр юстиції Павло Петренко звинуватив Інтерпол у політичній ангажованості.

Про це він сказав в інтерв'ю «5 каналу».

«Насправді є елемент політики в діяльності Інтерполу, на жаль», - зазначив Петренко, коментуючи зняття з міжнародного розшуку ряду чиновників часів колишнього президента Віктора Януковича.

За словами Петренка, деякі країни-члени Інтерполу, зокрема Росія, протягом кількох років порушують міжнародне законодавство й не видають злочинців за запитами інших держав.

При цьому зазначені країни зберігають свій мандат і впливають на рішення Інтерполу в цілому.

Петренко негативно оцінив подібний вплив на діяльність організації.

Як відомо, Інтерпол на сьогодні не шукає нікого із високопосадових осіб часів Віктора Януковича, включно із самим екс-президентом. Зокрема, з травня Інтерпол повідомив про припинення пошуку екс-президента Віктора Януковича та його сина Олександра.

Ще в серпні 2014 року президент Петро Порошенко заявляв, що у базі Інтерполу – 27 колишніх українських посадовців. За менш ніж три роки вже нікого з них Інтерпол не шукає. У цьому списку були екс-прем'єр Микола Азаров, колишній секретар РНБО і екс-глава президентської адміністрації Андрій Клюєв, екс-міністри Едуард Ставицький, Раїса Богатирьова, Сергій Арбузов, Юрій Колобов, Олександр Клименко, колишній керівник державної компанії «Укрспирт» Михайло Лабутін, екс-депутат від Партії регіонів Олександр Шепелєв, бізнесмени і депутати Сергій Курченко, Сергій Клюєв, Юрій Іванющенко. Головне звинувачення на їхню адресу – розкрадання державних коштів і майна. Щодо деяких із колишніх посадовців порушили кримінальні справи за злочини проти активістів Євромайдану.