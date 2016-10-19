Міністр з питань окупованих територій розповів, скільки людей живе в «ЛДНР»

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У 2015 році за оцінкою ООН там було 2.8 мільйона жителів

Міністр з питань окупованих територій повідомив, скільки людей живе в «ЛДНР». Дані ООН і самопроголошених «республік» щодо кількості населення окупації розходяться на 800 тисяч осіб.

Про це сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передеє Depo.Донбас.

«Приблизно знаємо (кількість населення «ЛДНР»), точно – ні. Ми спираємося на дані, які відпрацьовані з міжнародними гуманітарними організаціями та нашими міжнародними партнерами. Вони не точні, але фахівці нашого міністерства були залучені на всіх етапах в аналітичну роботу міжнародних організацій. На неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей зараз проживає близько 3 млн людей», – сказав він.

За його словами, коли планується гуманітарний проект на неконтрольованих територіях, робиться так звана оцінка потреб. Під час цього процесу оцінюється, скільки людей проживає і яка частина потребує допомоги. Оцінюються школи, кількість дітей в сім’ях, в класах, кількість переміщених осіб, йде опитування цих осіб про родичів, які залишилися там. Частина тимчасово переміщених осіб залишає інформацію при анонімних опитуваннях при отриманні допомоги, послуг, відправлення дітей до школи.

«Весь обсяг інформації аналізується спеціальним агентством ООН – управлінням ООН з координації гуманітарних питань. Цифри ми підтверджуємо і представляємо донорам. Кажемо: «Дивіться, у нас стільки людей, які потребують таких-то видах допомоги на територіях, де немає влади, немає бюджету, немає нашого казначейства».

У 2015 році за оцінкою ООН там було 2.8 мільйона жителів. В цьому році був деякий відтік людей на непідконтрольні території, пов’язаний з набагато меншою інтенсивністю бойових дій. У наступному ми теж зробимо детальну оцінку кількості населення», – зазначив Черниш. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/01/20/ministr_z_pytan_okupovanyh_terytoriy_povidomyv_skilky_lyudey_zhyve_v_ldnr_1028575