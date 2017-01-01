Міністр закордонних справ Данії і Павло Клімкін не можуть потрапити до Широкиного через обстріли

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За планом Самуельсен мав відвідати також Дніпро та Маріуполь під час свого візиту

Сьогодні міністр закордонних справ Данії Андрес Самуельсен та міністр МЗС України Павло Клімкін мали відвідати Широкине. Цьому завадили обстріли, які ведуть бойовики. Про це Клімкін повідомив у Twitter.

«Через постійні обстріли з боку російських окупаційних військ не можемо потрапити з данським колегою до Широкиного», – зазначив Клімкін.

Сьогодні глави МЗС Данії та України за планом мали відвідати Дніпро і Маріуполь.

Через постійні обстріли з боку рос. окупаційних військ не можемо потрапити з данським колегою до Широкиного. #stoprussianaggression — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 января 2017 г.

Нагадаємо, у МЗС України розраховують, що візит сприятиме поглибленню українсько-данського політичного діалогу і окреслить нові напрями подальшої двосторонньої співпраці, зокрема в контексті залучення допомоги Данії до реалізації системних реформ в Україні.

Зазначимо, міністр закордонних справ Данії Андрес Самуельсен зробив заяву з приводу ситуації в Україні та підтримки її Данією. За словами міністра, Данія виділить 120 мільйонів крон на боротьбу із корупцією в Україні.