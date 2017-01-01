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    Міністр закордонних справ не виключає запровадження в Україні воєнного стану

    • Сьогодні, 02:10
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    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Воєнний стан можуть ввести у разі подальшого погіршення ситуації з безпекою

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає можливість введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО. Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова».

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    «По-перше, воєнний стан... У разі подальшого погіршення ситуації з безпекою я не виключаю введення відповідного положення», - сказав Клімкін. При цьому він сказав, що окремі країни можуть знаходитися в стані війни, але воєнний стан може бути введено.

    «Стан війни, введення воєнного стану, російська агресія - це різні поняття. Російська агресія вже є питанням набагато більшим, ніж війна, оскільки російська агресія ведеться не тільки мілітарними засобами, але за визначенням всіма засобами: і мілітарними, і гібридними», - повідомив міністр.

    Клімкін також зазначив, що російська агресія визнана в резолюціях Європейського парламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи.

    Як повідомляв «Главком», під час візиту в США в найближчі дні, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорить з представниками нової американської адміністрації виконання Мінських домовленостей.

    Джерело: Українські новини
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