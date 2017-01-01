Міністр закордонних справ не виключає запровадження в Україні воєнного стану

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Павло Клімкін

Воєнний стан можуть ввести у разі подальшого погіршення ситуації з безпекою

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає можливість введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО. Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова».

«По-перше, воєнний стан... У разі подальшого погіршення ситуації з безпекою я не виключаю введення відповідного положення», - сказав Клімкін. При цьому він сказав, що окремі країни можуть знаходитися в стані війни, але воєнний стан може бути введено.

«Стан війни, введення воєнного стану, російська агресія - це різні поняття. Російська агресія вже є питанням набагато більшим, ніж війна, оскільки російська агресія ведеться не тільки мілітарними засобами, але за визначенням всіма засобами: і мілітарними, і гібридними», - повідомив міністр.

Клімкін також зазначив, що російська агресія визнана в резолюціях Європейського парламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як повідомляв «Главком», під час візиту в США в найближчі дні, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорить з представниками нової американської адміністрації виконання Мінських домовленостей.