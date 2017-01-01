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    Міністр закордонних справ Словаччини очолить Генасамблею ООН

    • Сьогодні, 19:22
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    Мирослав Лайчак
    Мирослав Лайчак

    До виконання своїх обов'язків Лайчак приступить 12 вересня

    У середу, 31 травня, Генеральна Асамблея одноголосно обрала міністра закордонних справ Словаччини Мирослава Лайчака головою 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

    Про це повідомляється на сайті ООН

    Мирослав Лайчак виділив шість пріоритетних напрямків своєї діяльності у ході 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН: запобігання конфліктів, міграція, захист прав людини, сталий розвиток, зміна клімату і забезпечення рівності.

    До виконання своїх обов'язків Лайчак приступить 12 вересня, коли відкриється 72-а сесія Генасамблеї

    Мирослав Лайчак працював у посольствах Чехословаччини та Словаччини у Москві. Він також обіймав посаду Верховного представника ООН у Боснії і Герцеговині, а також був одним з кандидатів на пост Генерального секретаря у ході виборів, які пройшли в 2016 році.

    Нагадаємо, у  грудні минулого року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України щодо анексованого Криму.

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