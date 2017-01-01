Міністр заявив, що Україні нема куди подіти атомну енергію

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Насалик пропонує експортувати атомну енергію через її профіцит

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик стверджує, що в Україні профіцит атомної енергії.

Про це він сказав після позачергового засідання уряду.

«Ми обов'язково повинні вийти на експорт, тому що в нас профіцит атомної енергії. Нам немає куди її зараз подіти», - зазначив Насалик.

Як відомо, сьогодні ввечері уряд ввів надзвичайний стан в енергетиці.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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