Міністр заявив, що Україні нема куди подіти атомну енергію
- Сьогодні, 19:39
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Насалик пропонує експортувати атомну енергію через її профіцит
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик стверджує, що в Україні профіцит атомної енергії.
Про це він сказав після позачергового засідання уряду.
«Ми обов'язково повинні вийти на експорт, тому що в нас профіцит атомної енергії. Нам немає куди її зараз подіти», - зазначив Насалик.
Як відомо, сьогодні ввечері уряд ввів надзвичайний стан в енергетиці.
Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.
Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.
Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.
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