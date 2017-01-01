Міністри отримали понад 200 тис. грн надбавок за інтенсивність праці у грудні

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Надбавка до зарплати міністрів

Лише п'ять міністрів у не отримували надбавку за інтенсивність праці

Члени Кабінету міністрів (прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри та міністри) отримали 224,17046 тис. гривень надбавок за інтенсивність праці у грудні 2016 року. Про це йдеться у відповідях міністерств та секретаріату уряду на запити Українських Новин.

Зокрема, за грудень 2016 року надбавка за інтенсивність праці прем'єр-міністра Володимира Гройсмана склала 7 772,73 грн, виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун - 8 693,18 грн, міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша - 8 727,27 грн, міністра юстиції Павла Петренка - 9 454,55 грн, міністра культури Євгена Нищука - 10 181,82 грн, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка та віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе - по 10 509,09 грн.

Також надбавка за інтенсивність праці віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона склала 11 165,91 грн, першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва - 11 822,73 грн, міністра закордонних справ Павла Клімкіна - 12 363,64 грн, міністра соціальної політики Андрія Реви - 13 090,91 грн, міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка - 13 600 грн, віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка - 13 793,18 грн, віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка - 14 450 грн і міністра фінансів Олександра Данилюка - 14 545,45 грн.

Крім того, надбавка за інтенсивність праці міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, міністра оборони Степана Полторака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та міністра освіти і науки Лілії Гриневич склала по 16 000 гривень.

У той же час, міністр інформаційної політики Юрій Стець, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр інфраструктури Володимир Омелян і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик у грудні не отримували надбавку за інтенсивність праці.