Міністри вшанували пам'ять загиблих внаслідок Чорнобильської катастрофи
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Фото: nv.ua (архів)
м. Прип’ять, 1986 рік
Сьогодні відзначають 31-шу річницю аварії
Сьогодні, 26 квітня, члени Кабінету міністрів у ході засідання вшанували пам'ять усіх жертв Чорнобильської катастрофи, передає «Главком».
Нагадаємо, сьогодні відзначають 31-шу річницю аварії на Чорнобильській АЕС - найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності.
Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише територію сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн - Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим - сьомим рівнем небезпеки.