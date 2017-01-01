  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Міністри вшанували пам'ять загиблих внаслідок Чорнобильської катастрофи

    • Сьогодні, 11:14
    • Розсилка
    <p>м. Прип&rsquo;ять, 1986 рік</p>
    Фото: nv.ua (архів)

    м. Прип’ять, 1986 рік

    Сьогодні відзначають 31-шу річницю аварії

    Сьогодні, 26 квітня, члени Кабінету міністрів у ході засідання вшанували пам'ять усіх жертв Чорнобильської катастрофи, передає  «Главком».

    Нагадаємо, сьогодні відзначають 31-шу річницю аварії на Чорнобильській АЕС - найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності.

    Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише територію сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн - Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим - сьомим рівнем небезпеки. 

    Кабмін АЕС аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ