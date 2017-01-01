Міністри закордонних справ Великої сімки обговорюють нові санкції проти Росії та Сирії

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Глави МЗС G7 на зустрічі в Італії

Джонсон заявив, що «підтримка Росією Асада - головний фокус під час переговорів зараз з держсекретарем Рексом Тіллерсоном»

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міністри закордонних справ країн G7 обговорюють нові санкції проти сирійських та російських військових діячів.

Про це повідомляє The Associated Press.

«Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міністри країн G7 обговорюють нові санкції щодо сирійських та російських військових діячів», - йдеться у повідомленні агентства.

У своєму Twitter Джонсон заявив, що «підтримка Росією Асада - головний фокус під час переговорів зараз з держсекретарем Рексом Тіллерсоном».