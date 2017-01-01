Міністри затвердили середньостроковий план дій уряду до 2020 року

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Засідання Кабміну

Гройсман розповів про пріоритетні плани дій уряду

Кабінет міністрів України затвердив середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року та план пріоритетних дій на 2017 рік. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду.

Під час презентації Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що середньостроковий план дій уряду передбачає 5 пріоритетних напрямків.

За словами очільника уряду, першим кроком є побудова сильної і конкурентної економіки. «Ми маємо забезпечити щорічне стале зростання не менше 4-5% валового внутрішнього продукту. Ми маємо відійти від сировинно-орієнтованого типу економіки», - наголосив він.

Іншим напрямком плану, зазначив Гройсман, є ефективне врядування. На переконання Прем'єра, в Україні неможливо якісно вирішувати питання розвитку країни, якщо не буде збудований сильний державний корпус. «Сильну державну службу, яка здатна адекватно сприймати виклики і ефективно управляти. Щоби влада почала надавати якісні послуги своїм громадянам», - уточнив очільник уряду.

Третім пріоритетним планом дій, сказав він, є розвиток людського капіталу, а також мінімізація бідності в Україні.

Ще одним з важливих кроків уряду, наголосив Гройсман, є верховенство права і боротьба з корупцією. «Зараз почався процес трансформації судових змін, він триватиме декілька років. Але я глибоко вірю в те, що при правильному підході, ми зможемо сформувати систему правосуддя таким чином, що вона буде доступною і справедливою», - вважає він.

Один з найважливіших напрямків, підкреслив він, - безпека і оборона. Прем'єр наголосив, що йдеться як про зовнішню, так і внутрішню оборону і безпеку.