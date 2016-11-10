Мінкульт закликає ЮНЕСКО не допустити російсько-британські розкопки в окупованому Криму

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Мінкультури звернулося до Генерального директора ЮНЕСКО із закликом засудити протиправні дії РФ

Міністерство культури звернулося до МЗС України з вимогою надіслати ноти протесту МЗС РФ та Великої Британії у зв'язку з намірами окупаційної влади Криму і британських вчених-археологів з університету міста Брістоля та англійського військово-історичного журналу реалізувати спільний історико-археологічний проект, пов'язаний з подіями Кримської війни 1853-1856 років.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури.

Мова йде про проведення спільних археологічних розкопок, видання книг та журналів відповідного спрямування та організації молодіжних археологічних таборів для російських та британських студентів.

Станом на сьогодні Мінкультури не видавалося жодних дозвільних документів на проведення робіт на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Також Мінкультури звернулося до Генерального директора ЮНЕСКО Ірини Бокової із закликом засудити протиправні дії РФ.

«Міністерство культури України звертає увагу, що будь-яке втручання у цілісність об’єктів культурної спадщини, що знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, розцінюватимуться українською стороною як порушення Росією своїх обов’язків як держави-окупанта з покладенням на неї за такі дії міжнародно-правової відповідальності», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року держава, що здійснює окупацію, зобов’язана забезпечити належну охорону культурних цінностей та повагу до них.