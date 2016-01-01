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Міноборони: бойовики порушили домовленість про припинення вогню на Донбасі

За минулу добу в зоні АТО один боєць дістав поранення, чотирьох було контужено

Про це повідомив представник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко в ході брифінгу.

Лисенко додав, що противник порушив домовленість про припинення вогню на Донбасі.

«Минула доба на Світлодарській дузі почалася з масштабного бойового зіткнення під Луганським, яке тривало безперервно п'ять годин. Противник атакував за допомогою бронетехніки, мінометів і гармат, випустивши десятки мін і снарядів», - заявив Лисенко.

Пізніше на цих рубежах відбулися ще два обстріли загальною тривалістю чотири години.

Зокрема, потужні обстріли з боку ворога відбулися у Троїцькому та у Воздвиженці, противник застосовує важке озброєння: як міномети, так і гаубиці повними батареями. Ворожа артилерія знову зачепила селище Миронівка.

Внаслідок агресивних дій у Світлодарську пошкоджено житловий будинок та поліцейський автомобіль.

Також з 00.00 24 грудня, відповідно до домовленостей Тристоронньої контактної групи, запроваджено різдвяне перемир'я. Станом на 11 годину противник цю домовленість порушив. Він здійснив чотири обстріли на маріупольскому та луганському напрямках.

На луганському напрямку основні бойові дії розгорнулися після 17 години. Зокрема, у Новозваніці противник застосував гармати і міномети, а у Сизому - установку «Град».

Ще один мінометний обстріл відбувся у Жовтому. Крім цього, окупанти порушили режим тиші у Станиці Луганській, Лобачевому та Новоолександрівці.

Всього на луганському напрямку було зафіксовано 10 обстрілів, 5 з них - із важкого озброєння. При цьому по українських позиціях було випущено 15 мін, 35 артснарядів і 4 снаряди з «Градів».

На донецькому напрямку, окрім ділянки фронту Троїцьке - Новолуганське, активні бойові дії велися по горлівському периметру, обстрілявши селище Торецьке, Північне та Південне, а також у Верхньоторецькому та Новоселівці Другій. Половина обстрілів велася із важкого озброєння, у Північному пошкоджено житлові будинки.