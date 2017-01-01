Міноборони: е-реєстр військовозобов'язаних запрацював у військових комісаріатах

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Фото: РБК Максим Праута

У травні Міноборони розпочало тестування електронного реєстру військовозобов'язаних

У травні почалося тестування електронного реєстру військовозобов'язаних. Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута.

«У цьому місяці в декількох військових комісаріатах України розпочинається експеримент з впровадження електронного реєстру військовозобов'язаних, в ході якого відбудеться тестування системи електронного обліку громадян», - зазначив Праута.

Так, за його словами, тестування реєстру дозволить на ранніх етапах експлуатації виявити можливі недоліки в програмі і виправити їх до масового впровадження системи в 2019 році.

«Реєстр буде включати дані про придатних і непридатних до військової служби громадян України у віці від 18 до 60 років, а також постійно оновлювану базу даних призовників, військовозобов'язаних та офіцерів. Доступ до формування реєстру матимуть тільки відповідні посадові особи за допомогою спеціальних електронних ключів», - сказав він.

Нагадаємо, 20 квітня закон «Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних» набув чинності.