Міноборони: експерти впевнені, що склад у Балаклії підірвали

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www.rbc.ua 23 березня вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині

Наразі проводяться експертизи, аби з’ясувати у який спосіб було здійснено підрив сховища

Наразі на місці вибуху складу зі зброєю у Балаклії продовжується проведення експертиз, щоб визначити причини інциденту.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-центр міністерства.

Він зазначив, що зараз триває слідство щодо з’ясування причин подій тієї ночі, коли на складах зі зброєю у Балаклії стався вибух. Наразі слідчі вважають головною версією цього інциденту саме теракт, влаштований диверсійно-розвідувальною групою.

«Проводяться експертизи, аби з’ясувати у який спосіб було здійснено підрив сховища. Найближчим часом матимемо результат. Однозначно, всі експерти роблять висновок, що це був саме підрив сховища», - наголосив Полторак.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського, сума збитків становить 1 мільярд доларів.

Також «Главкому» стало відомо, що це не перший теракт в Балаклії. З інщого кримінального провадження, що розміщене у судовому реєстрі, випливає, що два роки тому на цих же складах «відбулися вибухи та займання предметів схожих на запалювальні міни-гранати».