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    Міноборони Китаю заявило про випробування ракети нового типу

    • Сьогодні, 00:01
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    Тренування відбулись у Бохайській затоці недалеко від Корейського півострова

    Китай провів випробування ракети нового типу в Бохайській затоці.

    Про це повідомляє Xinhuanet з посиланням на Міноборони Китаю.

    Зазначається, що випробування були плановими.

    «При випробуванні був досягнутий очікуваний результат», — сказано в повідомленні.

    Точна дата випробування не вказується.

    Як повідомляє Reuters, окрім запуску ракети військові Китаю провели бойові стрільби та випробування зброї.

    Тренування відбулись у Бохайській затоці недалеко від Корейського півострова.

    Зазначається, що випробування «покликані підвищити оперативний потенціал, щоб ефективно боротися з загрозами національній безпеці».

    Міноборони Китай військові
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