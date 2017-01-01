Міноборони Китаю заявило про випробування ракети нового типу

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Тренування відбулись у Бохайській затоці недалеко від Корейського півострова

Китай провів випробування ракети нового типу в Бохайській затоці.

Про це повідомляє Xinhuanet з посиланням на Міноборони Китаю.

Зазначається, що випробування були плановими.

«При випробуванні був досягнутий очікуваний результат», — сказано в повідомленні.

Точна дата випробування не вказується.

Як повідомляє Reuters, окрім запуску ракети військові Китаю провели бойові стрільби та випробування зброї.

Тренування відбулись у Бохайській затоці недалеко від Корейського півострова.

Зазначається, що випробування «покликані підвищити оперативний потенціал, щоб ефективно боротися з загрозами національній безпеці».