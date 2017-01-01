

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міноборони Куби: під час аварії літака загинули вісім військових

Розслідуванням причин аварії на Кубі займається спеціально створена комісія

Міністерство революційних збройних сил Куби займеться розслідуванням аварії військового літака, в результаті якого загинули вісім військовослужбовців, передає Reuters.

«Вісім військовослужбовців, які перебували на борту, включаючи екіпаж, загинули», - повідомили в міністерстві.

Відзначається, що розслідуванням причин аварії займається спеціально створена комісія.

Раніше представники авіакомпанії Aerogaviota на Кубі повідомили, що зниклий з радарів літак, на борту якого, імовірно, знаходилися 39 чоловік, розбився на Кубі.