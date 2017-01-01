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    Міноборони Куби: під час аварії літака загинули вісім військових

    • Сьогодні, 00:34
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    Міноборони Куби: під час аварії літака загинули вісім військових
    Міноборони Куби: під час аварії літака загинули вісім військових

    Розслідуванням причин аварії на Кубі займається спеціально створена комісія

    Міністерство революційних збройних сил Куби займеться розслідуванням аварії військового літака, в результаті якого загинули вісім військовослужбовців, передає Reuters.

    «Вісім військовослужбовців, які перебували на борту, включаючи екіпаж, загинули», - повідомили в міністерстві.

    Відзначається, що розслідуванням причин аварії займається спеціально створена комісія.

    Раніше представники авіакомпанії Aerogaviota на Кубі повідомили, що зниклий з радарів літак, на борту якого, імовірно, знаходилися 39 чоловік, розбився на Кубі. 

    Міноборони літак
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