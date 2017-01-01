

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міноборони повідомило, як Україна інспектуватиме російську армію на прикордонних ділянках

Спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу розповів про механізм здійснення контролю українськими представниками військових частин РФ у Ростовській області

«До складу інспекційної групи, як планується, увійдуть два представника від України, один представник від Канади і один представник від Королівства Данія. Інспектування підлягає території вказаного району Ростовської області Росії, яка безпосередньо прилягає до державного кордону України. В рамках інспектування буде, зокрема отримання інформації від російських командирів підрозділів, планується здійснити вертолітний обліт. Також планується провести сухопутну перевірку зазначеного району. Метою цих заходів є перевірка наявності або ж відсутності військової діяльності частин і підрозділів ЗС РФ, про яку повинні повідомляти заздалегідь. За підсумками інспекції буде підготовлено офіційний звіт», - розповів Мотузяник.

Як раніше повідомляв «Главком», Російська Федерація погодилась на пошук українськими фахівцями скупчення військових сил РФ у Ростовській області в рамках Віденського документу 2011 року.

Про це повідомив начальник російського національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков.

Україна спрямувала запит до Росії щодо проведення з 16 по 19 січня 2017 року на її території інспекції зазначеного району в рамках Віденського документу 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки, повідомив він.

Рижков зазначив, що площа району, на території якого пройде перевірка, становить близько 16 тис. кв. км.

Він підкреслив, що мета подібних заходів – визначення масштабів або підтвердження відсутності військової діяльності в межах зазначеного району.

Інспекцію на території РФ також проведуть фахівці з Німеччини та Сербії. Німці відвідають з інспекцією 252 механізований полк, дислокований в місті Богучар Воронезької області. За словами Рижкова, метою подібної інспекції є перевірка наданої раніше російською стороною інформації про військові сили і плани розгортання основних систем озброєння і військової техніки в даному полку. Він також зазначив, що інспекторам буде представлений передбачений Віденським документом брифінг, а також надана можливість побачити в ході відвідування особовий склад і основні системи ОВТ полку.