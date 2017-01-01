Міноборони РФ хоче зобов’язати армійців звітувати про публікації в інтернеті

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Військовослужбовець РФ

Запланований термін вступу проекту нормативного правового акта в силу - січень 2018 року

Міністерство оборони Росії розробило проект поправок в законодавство, згідно з яким російських військовослужбовців і іноземців-контрактників можуть зобов'язати надавати в уповноважений орган інформацію, розміщену ними в інтернеті в загальному доступі.

Про це повідомляє «Тасс».

Проект передбачає «правове регулювання відносин, що виникають під час розміщення військовослужбовцями або громадянами (іноземними громадянами), які надходять на військову службу за контрактом, в інформаційно-телекомунікаційній мережі інтернет своїх персональних даних, а також інших відомостей, зроблених ними загальнодоступними».

Колом зацікавлених осіб називаються структури військового управління, військові частини, організації ЗС РФ, підрозділи військової поліції, комісаріати.

Видання зазначає, що проект поправок знаходиться на стадії громадського обговорення, яке, ймовірно, завершиться в червні.

Запланований термін вступу проекту нормативного правового акта в силу - січень 2018 року.