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    Міноборони РФ перевірить Чорноморський флот у Криму

    • Сьогодні, 11:31
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    Перевірка триватиме до кінця квітня
    Міноборони РФ
    Перевірка триватиме до кінця квітня

    Оцінять стан озброєння та військової техніки

    В окупованому Севастополі розпочала роботу група управління російського Південного військового округу, яка займеться перевіркою з'єднань та військових частин Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє прес-служба міноборони РФ.

    «У з'єднаннях і військових частинах Чорноморського флоту, дислокованих у Криму (окупованому Росією. – Ред.), буде оцінено стан озброєння та військової техніки, військової дисципліни та правопорядку, якість організації бойової підготовки, злагодженість підрозділів», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що перевірка триватиме до кінця квітня.

    Крим Чорне море Міноборони РФ
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