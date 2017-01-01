Міноборони РФ перевірить Чорноморський флот у Криму
- Сьогодні, 11:31
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Міноборони РФ
Перевірка триватиме до кінця квітня
Оцінять стан озброєння та військової технікиВ окупованому Севастополі розпочала роботу група управління російського Південного військового округу, яка займеться перевіркою з'єднань та військових частин Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє прес-служба міноборони РФ.
«У з'єднаннях і військових частинах Чорноморського флоту, дислокованих у Криму (окупованому Росією. – Ред.), буде оцінено стан озброєння та військової техніки, військової дисципліни та правопорядку, якість організації бойової підготовки, злагодженість підрозділів», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що перевірка триватиме до кінця квітня.