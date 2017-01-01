Міноборони РФ перевірить Чорноморський флот у Криму

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Міноборони РФ Перевірка триватиме до кінця квітня

Оцінять стан озброєння та військової техніки

В окупованому Севастополі розпочала роботу група управління російського Південного військового округу, яка займеться перевіркою з'єднань та військових частин Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє прес-служба міноборони РФ.

«У з'єднаннях і військових частинах Чорноморського флоту, дислокованих у Криму (окупованому Росією. – Ред.), буде оцінено стан озброєння та військової техніки, військової дисципліни та правопорядку, якість організації бойової підготовки, злагодженість підрозділів», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що перевірка триватиме до кінця квітня.