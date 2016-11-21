Міноборони РФ висловило протест Україні через обстріл літака Ан-26

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Українському аташе був висловлений протест Міноборони РФ

Міністерство оборони Росії запросило українського аташе з питань оборони в Росії для вручення військово-дипломатичної ноти через нібито «небезпечний обліт українським Ан-26 російських бурових вишок».

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«У переданій ноті особливо відзначено, що дії українського літака розцінюються як провокаційні», — заявив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.

За його словами, українському аташе був висловлений протест Міноборони РФ.

«Український літак Ан-26 1 лютого з 11:30 до 12:99 здійснив два небезпечних обльоти поблизу російських бурових вишок «Таврида» і «Крим-1» на гранично низькій висоті, що створило загрозу безпеці для їх персоналу та обладнання», — сказав Конашенков.

Нагадаємо, о 10:20 1 лютого з російського корабля обстріляли літак Військово-морських сил України.

Як повідомляв «Главком», 1 лютого під час тренувального польоту в морській економічній зоні України був обстріляний український транспортний літак. Інцидент стався в районі Одеського газового родовища із раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав.

Олег Чубук також розповів,з якої зброї росіяни обстріляли український транспортний літак.

Джерело: Інтерфакс-Україна