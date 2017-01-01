Міноборони Росії хоче закупити 49 тисяч триколорів для оформлення трун

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У 2017 році російське оборонне відомство планує витратити до 6,3 млрд рублів на ритуальні послуги

Міністерство оборони РФ закуповує 49 тис. полотнищ державного прапора Росії для оформлення трун на 25 млн рублів

Такі дані містяться в документах, розміщених на сайті «Державні закупівлі».

Всього ж у 2017 році відомство планує витратити до 6,3 млрд рублів на ритуальні послуги: підтримка військових поховань, встановлення надгробків і пам'ятників.

За інформацією джерела в одній із силових структур, з ритуальними прапорами і військовими почестями ховають не тільки військовослужбовців, але і низку інших категорій громадян.

«Військове відомство - це величезна структура. Є багато військових пенсіонерів, ветеранів, яких також належить ховати з військовими почестями, - пояснює співрозмовник. - Крім того, далеко не завжди військовослужбовці гинуть на полі бою».

Відзначається, що з військовими почестями перезаховують також і останки загиблих бійців Червоної Армії під час Великої Вітчизняної війни, які до сих пір знаходять пошуковики.

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