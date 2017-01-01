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    Міноборони: Сьогоднішні вибухи в «ДНР» – частина багатоходівки Путіна

    • Сьогодні, 17:44
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    Андрій Лисенко
    Андрій Лисенко

    Лисенко зазначив, що вибух прогримів саме перед приїздом російських і місцевих журналістів

    Вибухи на дорозі до меморіального комплексу «Саур-Могила», про які 8 травня заявили бойовики терористичної «ДНР», є провокацією напередодні Дня перемоги, заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

    Лисенко зазначив, що вибух прогримів саме перед приїздом російських і місцевих журналістів.

    «Вибух прогримів, за оперативними даними, за деякий час перед приїздом, власне, журналістів. Якраз їм і показали якусь свіжу вирву... що начебто це може бути українська ДРГ. Але жодного свідка, жодного свідчення цьому немає, тому ми вважаємо це яскравою провокацією напередодні такого свята», – сказав він.

    Як заявив спікер АТО, це багатоходівка, яку розпочав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, звинувативши Україну на офіційному рівні в недотриманні Мінських домовленостей.

    Сьогодні на дорозі до меморіального комплексу «Саур-Могила», розташованого на окупованій бойовиками території Донецької області, незадовго до проїзду ватажка «ДНР» Олександра Захарченка прогриміло два вибухи. У пригоді бойовики традиційно звинуватили Україну.

    Джерело: Радіо Свобода

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