Міноборони: за минулу добу загиблих військових в АТО немає

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

За 12 травня на Донеччині були поранені троє українських військовослужбовців

Протягом минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, троє були поранені та отримали бойові травмування.

Про це поінформував на брифінгу у суботу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, троє отримали поранення та зазнали травмувань», - сказав Лисенко.

Нагадаємо, впродовж доби, що минула, бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Проросійські незаконні збройні формування здебільшого використовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, міномети, озброєння БМП, артилерійські системи калібру 122 мм.

Джерело: Укрінформ