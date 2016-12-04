Мінохорони здоров’я оприлюднило перелік безкоштовних ліків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Реєстрі лікарських засобів оприлюднено список препаратів, внесених до списку «Доступних ліків»

З квітня Мінохорони здоров’я України надає можливість кожному українцеві отримати безкоштовно (або з невеликою доплатою) ліки за трьома категоріями хвороб. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Серед них серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і діабет другого типу.

У Реєстрі лікарських засобів оприлюднено список препаратів, внесених до списку «Доступних ліків».

Разом з тим, на сайтах органів місцевої влади розміщений список аптек, які беруть участь у програмі «Доступні ліки». Цей список регулярно оновлюється.

Отож, до списку доступних ліків входять усі препарати з наступними Міжнародними непатентованими назвами (МНН):

Серцево-судинні захворювання:

Аміодарон (Amiodarone)

Амлодипін (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Верапаміл (Verapamil)

Гідрохлортіазид (Гідрохлортіазид)

Спіронолактон (Spironolactone)

Фуросемід (Furosemide)

Дигоксин (Digoxin)

Еналаприл (Enalapril)

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

Карведилол (Carvedilol)

Клопідогрель (Clopidogrel)

Метопролол (Metoprolol)

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

Симвастатин (Simvastatin)

Бісопролол (Bisoprolol)

Беклометазон (Beclometasone)

Будесонід (Budesonide)

Сальбутамол (Salbutamol)