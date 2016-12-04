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    Мінохорони здоров’я оприлюднило перелік безкоштовних ліків

    • Сьогодні, 07:27
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    У Реєстрі лікарських засобів оприлюднено список препаратів, внесених до списку «Доступних ліків»

    З квітня Мінохорони здоров’я України надає можливість кожному українцеві отримати безкоштовно (або з невеликою доплатою) ліки за трьома категоріями хвороб. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

    Серед них серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і діабет другого типу.

    У Реєстрі лікарських засобів оприлюднено список препаратів, внесених до списку «Доступних ліків».
    Разом з тим, на сайтах органів місцевої влади розміщений список аптек, які беруть участь у програмі «Доступні ліки». Цей список регулярно оновлюється.

    Отож, до списку доступних ліків входять усі препарати з наступними Міжнародними непатентованими назвами (МНН):

    Серцево-судинні захворювання:

    • Аміодарон (Amiodarone)
    • Амлодипін (Amlodipine)
    • Атенолол (Atenolol)
    • Верапаміл (Verapamil)
    • Гідрохлортіазид (Гідрохлортіазид)
    • Спіронолактон (Spironolactone)
    • Фуросемід (Furosemide)
    • Дигоксин (Digoxin)
    • Еналаприл (Enalapril)
    • Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
    • Карведилол (Carvedilol)
    • Клопідогрель (Clopidogrel)
    • Метопролол (Metoprolol)
    • Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
    • Симвастатин (Simvastatin)
    • Бісопролол (Bisoprolol)
    Бронхіальна астма:
    • Беклометазон (Beclometasone)
    • Будесонід (Budesonide)
    • Сальбутамол (Salbutamol)
    Діабет II типу:
    • Метформін (Metformin)
    • Гліклазид (Gliclazide).
    Безкоштовні препарати за програмою «Доступні ліки» можна буде отримати тільки з правильним рецептом від лікаря.

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