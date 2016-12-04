Мінохорони здоров’я оприлюднило перелік безкоштовних ліків
- Сьогодні, 07:27
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У Реєстрі лікарських засобів оприлюднено список препаратів, внесених до списку «Доступних ліків»
З квітня Мінохорони здоров’я України надає можливість кожному українцеві отримати безкоштовно (або з невеликою доплатою) ліки за трьома категоріями хвороб. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Серед них серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і діабет другого типу.
У Реєстрі лікарських засобів оприлюднено список препаратів, внесених до списку «Доступних ліків».
Разом з тим, на сайтах органів місцевої влади розміщений список аптек, які беруть участь у програмі «Доступні ліки». Цей список регулярно оновлюється.
Отож, до списку доступних ліків входять усі препарати з наступними Міжнародними непатентованими назвами (МНН):
Серцево-судинні захворювання:
- Аміодарон (Amiodarone)
- Амлодипін (Amlodipine)
- Атенолол (Atenolol)
- Верапаміл (Verapamil)
- Гідрохлортіазид (Гідрохлортіазид)
- Спіронолактон (Spironolactone)
- Фуросемід (Furosemide)
- Дигоксин (Digoxin)
- Еналаприл (Enalapril)
- Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
- Карведилол (Carvedilol)
- Клопідогрель (Clopidogrel)
- Метопролол (Metoprolol)
- Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
- Симвастатин (Simvastatin)
- Бісопролол (Bisoprolol)
- Беклометазон (Beclometasone)
- Будесонід (Budesonide)
- Сальбутамол (Salbutamol)
- Метформін (Metformin)
- Гліклазид (Gliclazide).