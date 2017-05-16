Міносвіти рекомендує школам провести уроки на тему геноциду кримськотатарського народу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Школярі

На допомогу вчителям нададуть посилання на навчальні матеріали

Міністерство освіти і науки України рекомендувало школам провести 18 травня інформаційні години, лекції, бесіди, тематичні уроки, в межах яких учням та студентам розповідатимуть про трагічні події, пов’язані із геноцидом кримськотатарського народу.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

На допомогу вчителям у листі МОН дається посилання на навчальні матеріали, що можна використовувати під час проведення заходів.

«Педпрацівники можуть, зокрема, використовувати матеріали фотовиставки «18 травня 1944 року – трагічна дата в історії кримськотатарського народу. Боротьба за повернення на Батьківщину. Інтеграція в демократичній Україні», – зазначено у документі «щодо проведення заходів до Дня пам’яті жертв геноциду».

Передбачається, що заплановані заходи будуть висвітлюватися на сайтах навчальних закладів, а також органів управління освітою.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України виділить понад 18 мільйонів гривень на виплати стипендій президента України переможцям учнівських олімпіад і конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.