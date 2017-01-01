Міносвіти ще раз відкоригує виплату стипендій, - Гриневич

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Лілія Гриневич

Формування рейтингу планується перенести з рівня спеціалізації на рівень вище – факультету

Міністерство освіти і науки планує відкоригувати правила виплати стипендій, враховуючи виявлені недоліки системи.

Про це заявила очільник відомства Лілія Гриневич під час зустрічі зі студентами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Міністр пояснила, що формування рейтингу планується перенести з рівня спеціалізації на рівень вище – факультету.

«На рівні факультету є можливість скласти більш справедливий рейтинг. На рівні спеціалізації групи дуже маленькі і нерівні за якістю навчання студентів. Зараз ми усвідомили цю проблему і маємо її виправити», – розповіла міністр.

ВНЗ також планується дозволити використання залишків стипендійного фонду для додаткової підтримки студентів.

У Національному університеті кораблебудування навчається найбільше іноземних студентів у Миколаївській області – 800 осіб. Представники іноземних студентів на зустрічі підняли питання полегшення отримання віз на навчання, зокрема, це турбувало студентів з Китаю.

«Ми вже працюємо з органами, безпосередньо пов’язаними із спрощенням візового режиму для студентів. Я розумію, наскільки тут існують складні процедури, особливо коли ви мусите повертатися до себе в країну, а потім одразу їхати сюди. Ми працюємо над цим, і сподіваємося вже найближчим часом вирішити це питання», – додала Гриневич.