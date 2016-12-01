Міносвіти скасувало обов'язкові курси української мови та історії України у вишах

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Письменниця Лариса Ніцой обурена: Це неприпустимо!

Міністерство освіти та науки скасувало обов'язкові курси української мови та історії України у вишах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила письменниця Лариса Ніцой.

«Кажете, Міністерство освіти прогресивне і патріотичне? Особливо патріотичне. Міністерство освіти скасувало обов'язкові курси української мови та історії України у вишах, бо ці предмети, бачте, переобтяжують студентів, а викладачі читали одне й те ж невмотивовано. Просто круть! То вмотивуйте! То зобов'яжіть зробити ці спецкурси особливо цікавими!» – написала вона.

Ніцой наголосила, що це неприпустимо. «Мову вдосконалювати ніколи не буває зайвим! Історію своєї країни знати ніколи не буває зайвим! Це два кити з-поміж інших, на яких будується державність!» – зазначила вона.

«В інших країнах кругом працюють державні і приватні мовні курси. Прописані законами і державними програмами. Ми скасовуємо навіть ті крихти, які були у деяких вишах, замість того, щоб їх запроваджувати! Запроваджувати додаткові курси для студентів, учителів, викладачів, щоб удосконалюватися!» – обурюється письменниця.