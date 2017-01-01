Міносвіти виділить понад 18 млн на президентські стипендії та універсіади

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15 млн грн передбачено на спортивні заходи серед учнів і студентів

Міністерство освіти і науки України виділить понад 18 мільйонів гривень на виплати стипендій президента України переможцям учнівських олімпіад і конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Про це повідомляє сайт Міносвіти.

Зазначається, що 3,1 млн грн буде спрямовано на виплату в повному обсязі стипендії президента України переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Розмір таких стипендії – 2,2тис грн на місяць.

Ще 15 млн грн передбачено на спортивні заходи загальнодержавного та міжнародного рівня серед учнів і студентів. Насамперед йдеться про участь студентських збірних команд України у XXIX Всесвітній літній Універсіаді в Китаї.

Також буде профінансовано проведення XIII літньої Універсіади України з 38 видів спорту. Вона проходитиме у 17 містах за участі понад 5000 студентів.

Зазначимо, що під час зимової Всесвітньої Універсіади-2017 українські студенти-спортсмени здобули 9 медалей – 2 золотих, 3 срібних та 4 бронзових. Серед 56 команд, що взяли участь у змаганнях, Україна посіла 10 сходинку.